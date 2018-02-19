Мэрию Первоуральска обязали спасти "Народный дом"Сегодня в 10:52
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Решением прокуратуры.
Прокуратура Первоуральска обязала администрацию города разобраться с правом собственности на жилые помещения в памятнике истории и архитектуры XIX века. Речь идет о деревянной усадьбе XIX века, расположенной на улице Ленина, 65, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Дом признан объектом культурного наследия в 1987 году, однако к настоящему моменту большей части его жильцов уже нет в живых, а в права наследования после их смерти никто не вступил.
Как сообщает портал dostoprimechatelnosti-m.ru, эта усадьба — единственный в Первоуральске памятник деревянного зодчества, относящийся к XIX веку. Когда-то здание было частью городской усадьбы, куда входили помимо главного дома еще амбар, массивные ворота и несколько хозяйственных построек.
В настоящий момент часть здания арендует фольклорный клуб "Народный дом". Здесь проводятся народные праздники, музыкально-фольклорные мероприятия. Однако даже руководство клуба признает, что здание нуждается в ремонте.
"Дом находится в неудовлетворительном состоянии, что может привести к уничтожению объекта культурного наследия", — подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе облпрокуратуры, уточнив, что имущество умерших собственников в данный момент является выморочным, и лишь 11/36 доли в праве собственности принадлежат ныне живущим физическим лицам.
Поэтому прокуратура решила возложить обязанность по оформлению права собственности на выморочное имущество непосредственно на муниципалитет. По мнению представителей ведомства, это позволит в дальнейшем предъявить требования к собственнику об обеспечении сохранности объекта культурного наследия.
Стоит отметить, что проблема выморочного имущества остро стоит не только в Первоуральске. В октябре 2017 года аналогичное постановление приняла и Екатеринбургская гордума. В нем, в частности, прописываются условия приема в муниципальную собственность не только жилья, относящегося к данной категории, но и земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
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За 30 лет, в течение которых в памятнике находится Народный дом, собственники в нём появлялись лишь однажды. Всё это время о состоянии дома, охране, защите от посягательств строителей заботился коллектив Народного дома и простые люди, его посетители. С помощью благотворителей были заменены нижние венцы сруба, отремонтированы некоторые комнаты. Городские власти помогли в начале 2000-х отремонтировать крышу.ответить
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