На научно-технической конференции.

Молодежь АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" защитила проекты на отборочном этапе Научно-технической конференции молодых специалистов и молодых сотрудников ПАО "НК "Роснефть". 46 участников представили на суд экспертов новые технологические решения и предложениями по оптимизации ключевых бизнес-процессов.

"Научно-техническая конференция – важнейший этап в карьере амбициозных молодых работников. Победителей и призеров локального этапа ждут выступление на кустовой конференции, всесторонняя поддержка со стороны предприятия и перспективы карьерного роста. Дерзайте, все получится!", – обратился к участникам НТК заместитель генерального директора - главный инженер Роспана Михаил Дик.

Тридцать молодых специалистов, шестнадцать молодых сотрудников предприятия представили проекты по пяти направлениям: "Добыча нефти и газа", "Разработка газовых месторождений", "Экономика и финансы", "Проектирование и обустройство месторождений", "Промышленная энергетика, энергоэффективность". В своих докладах участники затронули актуальные вопросы производства, предложили инновационные методы решения конкретных проблем, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Специалист бригады по эксплуатации участка подготовки газа Валерий Мурзанаев выступил с проектом "Использование программного обеспечения для выбора наиболее эффективного варианта размещения кустовых площадок". Молодой сотрудник, который окончил вуз меньше года назад, совместно с коллегой адаптировал существующую программу под запросы нефтегазодобывающего предприятия.

По его словам, несмотря на отсутствие окончательных расчетов по проекту, его использование принесет Роспану реальный экономический эффект. "Мне понадобятся дополнительные силы и время, чтобы довести работу до конца. Отзывы экспертов на конференции подтвердили, что я двигаюсь в верном направлении", – объяснил В. Мурзанаев.

Еще один вчерашний студент – ведущий специалист отдела разработки месторождений Егор Земзюлин. Он представил жюри проект "Получение дополнительного объема реализации газового конденсата при планировании технологических режимов работы скважин с учетом взаимосвязи параметров всей системы "Пласт—скважина—шлейф—УКПГ". Под руководством начальника отдела интегрированного моделирования Салавата Бикбулатова молодой специалист разработал метод автоматизации процесса добычи газа и конденсата.

По признанию Егора, и повседневная работа газовика, и научные исследования в рамках проекта – увлекательные творческие процессы. "В университете мы пользуемся только теоретическими знаниями. Практика рассматривает проблему под другим углом. Опыт работы на производстве, в Роспане, уникален", - добавил начинающий нефтяник.

Молодые специалисты первого горизонта проявили активность и в секции "Экономика и финансы". Лариса Франк, ведущий специалист отдела администрирования, контроля, исполнения договоров, работает в Роспане три месяца, но уже продвигает идею по улучшению качества формирования отчетности. По словам Ларисы, разработка повысит качество и сократит время работы с системой электронного документооборота.

Как отметил начальник ПТО отдела управления добычи нефти и газа и член конкурсной комиссии Максим Рогов, новички – главные генераторы идей. Проекты более опытных молодых специалистов и молодых сотрудников отличаются глубокой проработкой, содержат информацию о реализации, подсчеты экономической выгоды. "Помимо работников Общества, на конференции выступили и ученики "Роснефть-класса". Для будущих газовиков презентация проекта на таком уровне – важнейший этап развития", - добавил Рогов.

По признанию жюри, определить лучшие работы в некоторых секциях оказалось непросто. Участники продемонстрировали отличную подготовку, творческий подход при решении сложных производственных задач. Однако победа и право представить Роспан на Кустовой научно-технической конференции, которая пройдет в мае в Новом Уренгое, достались самым достойным.