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"Уральские авиалинии" снизили цены на "весну"Сегодня в 11:20

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На 30%.

"Уральские авиалинии" снизили цены на полеты с 1 марта по 28 октября в рамках акции "Билеты в лето". Согласно условиям, отправиться отдыхать со скидкой до 30% можно, если купить место на рейсе до 25 февраля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, в акции участвуют популярные направления: российский юг и европейские курорты, живописные Франция и Чехия, аккуратные Польша и Германия, гостеприимные Испания и Италия, необыкновенные Израиль и ОАЭ, экзотические Китай и Таиланд, древние Грузия и Армения.

Подробнее о направлениях и условиях - на сайте авиакомпании. www.uralairlines.com, в фирменных авиакассах, в мобильном приложение Uralairlines, в call-центре 8-800-7700-262.

Стоит отметить, что скидки распродажи суммируются с бонусами программы "Крылья".

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года услугами компании воспользовались более 8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 авиалайнеров Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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