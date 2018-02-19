И спасли ее от отравления угарным газом.

18 февраля 2018 года холдинг "ГАЗЭКС" устроил запоминающиеся проводы зимы для жителей Нижнего Тагила. Креативная Масленица состоялась в городском парке имени Бондина при поддержке администраций Нижнего Тагила и Ленинского района, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Жители Нижнего Тагила оказались в эпицентре битвы за Весну. Зима-Марена всеми силами пыталась остаться в городе и решила усыпить Весну угарным газом. Но горожане спасают Весну и прогоняют злую тетку Зиму, на помощь мгновенно приходит аварийная бригада АО "ГАЗЭКС". Петрушка тем временем устраивает среди горожан шутливую викторину на знание правил газовой безопасности.

Дети и взрослые с удовольствием фотографировались на фоне русской печки, плясали под старинные песни, и угощались блинами с вареньем. Традиционное русское угощение можно было отведать по специальному денежному знаку – фишке с логотипом "ГАЗЭКС". Знаки получали все, кто правильно отвечал на вопросы о безопасном использовании газа в своих домах.

Народные гуляния и горы блинов завершились сжиганием чучела Масленицы. Исполнительный директор АО "ГАЗЭКС" по Горнозаводскому округу Сергей Логинов успешно справился со своей почетной миссией - уничтожил символ зимы и открыл весне дорогу.