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Российских врачей отправят на переэкзаменовкуСегодня в 11:33

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Не сдал – отстранен.

В России внедряется система аккредитации медработников. Ее цель - проверить действующие знания медработников и дать им доступ к работе. Об этом "Известиям" рассказала глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Аккредитация будет включать три экзамена. Теоретические знания проверят тестом, похожим на школьный ЕГЭ. Умения и навыки проверит международный объективный структурированный клинический экзамен (ОКСЭ). В его рамках компьютерные тренинговые программы и симуляторы покажут, как врач может применять свои знания на практике. Третий экзамен – на клиническое мышление.

Вводить аккредитацию начали в 2016 году. Первыми проверили выпускников вузов. За 2017 год переэкзаменовку прошли 32,5 тысячи выпускников по базовым специальностям. С 2018 года аккредитацию будут проходить и выпускники медицинских колледжей.

Аккредитация позволит ординаторам приступить к работе раньше. Если обучение длиться пять лет, модуль для определенных работ можно будет сдать, например, спустя три года. После этого можно будет выйти на работу и продолжать обучение.

До 2021 года аккредитацией будут охвачены все медицинские специалисты с высшим и средним профильным образованием. Повторная аккредитация будет проводиться каждый пять лет. Врачу дается три попытки сдать экзамены. Если не справится – повторно может пройти ее только через год.

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