За поврежденный автомобиль.

Трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга заплатит местному жителю более 90 000 рублей за повреждение его автомобиля. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда, осенью 2016 года на машину мужчины упал провод контактной сети. В результате происшествия у Ford вырвало с замков передний бампер, сломалась антенна, а на лобовом стекле образовалась трещина. Также была повреждена передняя часть автомобиля - на ней появились царапины и вмятины.

Зафиксировав все повреждения в полиции, собственник машины обратился за компенсацией в ЕТТУ, но там ответили отказом. Тогда екатеринбуржец подал исковое заявление в Ленинский районный суд. Тот требование истца удовлетворил частично, постановив взыскать в его пользу понесенный ущерб в размере 67 255 рублей, а также 20 000 рублей, потраченные на эксперта и юриста, почтовые расходы и госпошлину.

Не согласившись с решением суда, ЕТТУ подало апелляцию в облсуд, Но тот, заслушав доводы сторон, оставил решение суда первой инстанции без изменения.