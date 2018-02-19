Кончину екатеринбургской телебашни перенеслиСегодня в 12:39
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Что-то пошло не так?
Главное событие 23 февраля 2018 года в России отложено на неопределенный срок. Снос телебашни в Екатеринбурге, возможно, решили не совмещать с Днем защитника Отечества.
Утром 19 февраля ряд СМИ допустили "утечку" (возможно, с аппаратной в мэрии) о том, что днем 23 февраля будет приостановлена работа метрополитена, проходящего рядом с 200-метровым исполином. "Это ограничение связано с необходимостью проведения подготовительных работ на территории, примыкающей к недостроенной телевизионной башне. В целях безопасности поезда метро в этот день не будут ходить несколько часов. Конкретное время, когда планируется закрыть подземку, сейчас уточняется. Ориентировочно ограничение будет действовать в период с 11.00 до 13.00", — сообщил "Вечерний Екатеринбург".
Однако в пресс-службе городской администрации "Уралинформбюро" не подтвердили эти сведения. "Сносом телебашни мы не занимаемся, а что касается работы метрополитена, он в этот день будет работать в штатном режиме", — заверили представители пресс-службы. При этом они сослались на некое письмо от "тех, кто занимается взрывными работами" на объекте.
В компании "Р.В.С." (подрядчик работ по демонтажу телебашни) от комментариев отказались, добавив, что точная дата сноса им неизвестна, и посоветовали обратиться за разъяснениями в УГМК.
"23 февраля не является датой демонтажа недостроенной телебашни. Точный срок сноса этого объекта до сих пор не определен, известно лишь, что это событие состоится не ранее второй половины марта", — пояснили сотрудники пресс-службы компании. При этом чуть ранее они подтвердили СМИ перерыв в работе метро, отметив, что его закрывают не по их просьбе.
"Работа екатеринбургского метрополитена в День защитника Отечества не будет приостановлена", - сообщили "Уралинформбюро" в приемной директора городской подземки. И это заявление косвенно может свидетельствовать о том, что снос перенесен с 23 февраля.
Инсайдеры "Уралинформбюро" напоминают, что 23 февраля было выбрано из-за удлинения выходных. Плюс к тому до этой даты планировался предвыборный визит Владимира Путина в Екатеринбург.
По неизвестной причине приезд кандидата в президенты РФ отложился. Теперь длинными выходными станут 8-11 марта. Но они слишком близки к дате выборов 18 марта.
Вряд ли власти заинтересованы в накале страстей накануне этого события. Планы УГМК по демонтажу телебашни вызвали шквал протестов среди горожан. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", эксперты в сфере архитектуры и строительства опасаются, что направленный взрыв поставит под угрозу соседствующие с башней объекты, в том числе метрополитен, цирк, памятники архитектуры и мосты. В частности, градсовет Екатеринбурга в декабре обратился к руководству УГМК с просьбой сохранить недостроенную телебашню.
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