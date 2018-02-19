Среди 2 000 участников.

10 февраля на старты Всероссийской массовой гонки "Лыжня России-2018" на "Мельничной" вышли более 2 000 салдинцев. почетным гостем мероприятия стал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. Он пожелал всем участникам хорошей и гладкой лыжни и отличного настроения.

Первыми лыжню оценили профессионалы. На дистанции 10 километров у мужчин весь пьедестал остался за представителями ВСМПО, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии. Первое место занял директор СК "Мельничная" Вячеслав Котов, второе - плавильщик цеха №32 Артем Малыгин, третье - электрик участка цеха №16 Владислав Котов.

Девушкам предстояло пробежать пять километров. И опять лучшими оказались металлурги: золото у инженера по ремонту цеха №32

Екатерины Мельниковой, серебро у инженера-технолога 32-го Ольги Нечаева. Бронзу взяла дефектоскопист цеха №23 Ольга Федорович.

Также на лыжи встали любители этого вида спорта, школьники и дошколята. Для самых маленьких участников "Лыжни России" Корпорация ВСМПО-Ависма предоставила 150 комплектов лыж.