×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сотрудники ВСМПО собрали все медали "Лыжни России"Сегодня в 12:52

  • Текст

Среди 2 000 участников.

10 февраля на старты Всероссийской массовой гонки "Лыжня России-2018" на "Мельничной" вышли более 2 000 салдинцев. почетным гостем мероприятия стал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. Он пожелал всем участникам хорошей и гладкой лыжни и отличного настроения.

Первыми лыжню оценили профессионалы. На дистанции 10 километров у мужчин весь пьедестал остался за представителями ВСМПО, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии. Первое место занял директор СК "Мельничная" Вячеслав Котов, второе - плавильщик цеха №32 Артем Малыгин, третье - электрик участка цеха №16 Владислав Котов.

Девушкам предстояло пробежать пять километров. И опять лучшими оказались металлурги: золото у инженера по ремонту цеха №32
Екатерины Мельниковой, серебро у инженера-технолога 32-го Ольги Нечаева. Бронзу взяла дефектоскопист цеха №23 Ольга Федорович.

Также на лыжи встали любители этого вида спорта, школьники и дошколята. Для самых маленьких участников "Лыжни России" Корпорация ВСМПО-Ависма предоставила 150 комплектов лыж.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×