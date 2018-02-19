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В Екатеринбурге на время мундиаля закроют парковку у ЦПКиОСегодня в 15:11

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Автомобилистам придется несладко.

В дни игр ЧМ-2018 (14,15 21 и 27 июня) в столице Урала горожанам будет недоступна стоянка у Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО). Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, ее отдадут под нужды гостей мундиаля. Планируется, что там будет парковаться транспорт официальных делегаций и клиентских групп.

Для иногородних болельщиков на время чемпионата в столице Урала будет организована большая перехватывающая парковка у международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". В фан-зону любителей футбола будут доставлять специальными шаттлами.

В дни мундиаля закроют также стоянки на площади 1905 года и у ТЦ "Алатырь", ограничат количество машино-мест в ТРЦ "Гринвич", а также запретят оставлять машины на участке улицы 8 Марта – от улицы Малышева до проспекта Ленина.

Также в дни матчей ЧМ-2018 изменится схема движения общественного транспорта в центре города.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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