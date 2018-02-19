До половины точек.

Крупнейшие российские аптечные сети готовятся к закрытию половины своих точек. Пойти на это они будут вынуждены, если магазинам разрешат продавать нерецептурные лекарства. Под угрозой, в первую очередь, оказались точки рядом с крупными магазинами. Почти половину своих аптек может закрыть "Ригла" и "Неофарм", а региональные сети и вовсе могут уйти с рынка, пишет "Коммерсантъ".

Возможность продавать лекарства без рецептов в обычных магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года. В конце 2017-го законопроект подготовил Минпромторг России. Авторы документа считают, что это приведет к развитию конкуренции и снижению цен на лекарства. Публичное обсуждение документа завершилось 17 января.

Против выступило 99,55% экспертов, передает "Уралинформбюро". Большинство из них уверены, что для компенсации убытков продавцам придется поднять цены на препараты по рецептам. Их стоимость может вырасти на 16%.

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