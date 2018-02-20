И вручил им подарки.



В субботу, 17 февраля, в Губкинском прошли благотворительные "Масленичные гуляния" для детей с ограниченными возможностями. Восьмой год подряд спонсором праздника выступило ООО "РН-Пурнефтегаз".

Дети с ограниченными возможностями вместе с родителями отпраздновали Масленицу в ДК "Нефтяник". Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества, в холле второго этажа дома культуры были накрыты столы с различными блинчиками, пирожными и морсом.

За яркую шоу-программу отвечали юные артисты городской Централизованной клубной системы. Скоморохи-ведущие проводили веселые конкурсы, раздавали призы участникам, и всем подряд дарили воздушные шарики, наполненные гелием.

В завершение праздника дети получили подарки от спонсоров-нефтяников.