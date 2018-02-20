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Глава Якутии Борисов подумывает судиться с "Аэрофлотом"19 февраля в 17:34

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За создание "напряженности".

Глава Якутии Егор Борисов намерен подать в суд на авиакомпанию "Аэрофлот". Поводом стал инцидент на борту перевозчика. Его политик описал в своем Instagram: "После регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Глава Якутии усмотрел в инциденте дискриминацию. "Случаи неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота" в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее", - говорится в сообщении.

Егор Борисов поручил аппарату правительства Якутии оценить действия экипажа и конкретной стюардессы с юридической точки зрения. При необходимости будет подготовлено исковое заявление в суд, передает "Уралинформбюро".

Скандал с посадкой на рейс "Москва - Якутск" главы Якутии, также его супруги Прасковьи Борисовой и помощника Евгения Шигапова разразился 19 февраля. По данным ряда СМИ, двумя днями ранее они устроили дебош в аэропорту Шереметьево.

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