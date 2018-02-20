Контрабандной.

В Свердловской области изъяли из оборота 112 килограммов красной икры из Хабаровска. Груз направлялся екатеринбургскому предпринимателю под видом "товаров народного потребления", рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Контрабанда была обнаружена и задержана совместно с УФСБ в Верхней Пышме. В ходе осмотра было обнаружено, что на продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы и маркировка. Кроме того, в товарно-транспортных накладных не были указаны условия транспортировки. Икра прибыла на склад в негерметичных контейнерах и с нарушением температурного режима.

В настоящее время небезопасный деликатес уничтожен.