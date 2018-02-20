При наличии доказательств.

Продавшие свой автомобиль россияне больше не будут оплачивать штрафы за нового собственника. Соответствующие разъяснения дал Верховный суд РФ после жалобы автомобилиста из Воронежской области. Мужчина несколько лет пытался обжаловать выписанный ГИБДД штраф в различных инстанциях, сообщает "Коммерсантъ".

По данным суда, в качестве доказательств, свидетельствующих о том, что машина принадлежит другому лицу, могут быть представлены договор купли-продажи, полис ОСАГО или договор лизинга.

Стоит отметить, что перепродажа автомобилей с помощью договоров, составленных в простой письменной форме (без нотариального заверения) практикуется уже четыре года. В 2013 году Госавтоинспекция упростила процедуру регистрации автомобилей. В частности, исчезла необходимость снимать машину с учета во время ее продажи. Новый владелец должен зарегистрировать транспорт на себя в течении 10 дней после покупки, передает "Уралинформбюро".