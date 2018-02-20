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Число оправдательных приговоров по "уголовкам" на Среднем Урале выросло до 0,1%Сегодня в 10:20

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От общего количества дел.

В 2017 году районные суды Свердловской области вынесли оправдательные приговоры по уголовным делам в отношении 21 гражданина. Это на 61% больше, чем в 2016 году, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облда.

Всего в минувшем году райсуды рассмотрели 15,5 тысячи дел. Таким образом, из общего количества рассмотренных "уголовок" оправдательные решения вынесены в 0,1% случаев.

По сравнению с 2016-м рост переданных в инстанции дел составил 3%. Увеличение произошло за счет преступлений небольшой и средней тяжести. "Больше половины (56%) всех рассмотренных уголовных дел касаются именно этих категорий дел. Доля дел о тяжких и особо тяжких преступлениях сохранилась на прежнем уровне – 33% и 11% соответственно", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Из рассмотренных уголовных дел 59% были рассмотрены без проведения судебного следствия. В особом порядке дела рассматриваются только по ходатайству подсудимого, при полном согласии с обвинительным заключением и признании им вины и согласии потерпевших.

Высокой остается доля дел, по которым назначено реальное лишение свободы, – 52%. На втором и третьем местах – условное наказание и обязательные работы (19% и 15% соответственно).

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