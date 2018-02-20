На Среднем Урале в праздничный день изменится расписание электричекСегодня в 09:57
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Пассажирам следует быть внимательнее.
23 февраля изменится расписание пригородных поездов, курсирующих по Свердловской железной дороге.
Так, с 23 по 25 февраля не будут ходить поезда городской электрички №7203, следующие по маршруту Сысерть – Екатеринбург-Сортировочный (время отправления в 05.02 по Москве) и №7204 сообщением Екатеринбург-Сортировочный – Керамик (отправление в 06.50).
Также будет отменены электрички №№7207 Керамик - Екатеринбург-Пассажирский (время отправления в 08.41), 7208 Екатеринбург-Сортировочный - Керамик (отправление в 15.57), 7211 Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (отправление в 17.00), 7212 Екатеринбург-Сортировчный – Керамик (отправление в 18.08), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
Скоростной поезд "Ласточка" сообщением Екатеринбург-Пассажирский - Кузино (№7055, время отправления - 15.52) будет следовать 23 февраля вместо 22 февраля. Обратно состав (№ 7056) отправится 24 февраля вместо 23 февраля (время отправления - 03.44).
Такие же изменения в расписании произойдут и у других составов "Ласточка": №7069 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (в 17.03), обратный состав №7062 (отправление в 05.36) и № 7079 Екатеринбург-Пассажирский – Кушва (отправление в 17.03), обратный № 7072 (отправление в 04.05). А также у поезда №7053 Екатеринбург-Пассажирский – Шаля (отправление в 15.52) и обратного №7058 (отправление в 04.29).
Со станции Екатеринбург-Пассажирский поезд №7241 отправится в Шамары 22 февраля вместо 23 февраля (отправление в 18.50). В обратном направлении состав проследует 23 февраля (№ 7230, отправление в 02.16).
Электричка, курсирующая по маршруту Екатеринбург-Пассажирский - Шаля (№ 7239, отправление в 18.50), отправится в путь 23 февраля вместо 22 февраля. Обратно поезд №7232 проследует 23 февраля (отправление в 02.53).
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