Автомобиль директора стоит 1,4 миллиона.

Екатеринбургский театр юного зрителя, которым уже год руководит бывший начальник управления образования уральской столицы Евгения Умникова, покупает автомобиль Kia Optima Prestige за 1,4 миллиона рублей.

Примечательно, что машина приобретается на аукционе у единственного поставщика – ООО "Автобан-Вест". Заказчик объяснил подобное решение весьма специфично: "В связи с возникшей потребностью в определенных услугах в следствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно...".

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, возмущенный закупкой Театра юного зрителя, намерен отправить запрос о целесообразности подобного приобретения в мэрию и прокуратуру.

"Уважаемый сити-менеджер Александр Якоб, извините за беспокойство, не думаете, что стоит приструнить подчиненную?! Коллеги из городской думы, Умникова – ваш клиент. Найдутся ли среди вас смелые, кто спросит с непотопляемой начальницы?", - написал на своей странице в Facebook народный избранник.