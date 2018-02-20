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Екатеринбуржцы смогут отправиться в Киргизию на автобусеСегодня в 11:04

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С Северного автовокзала.

С 28 февраля до Бишкека из Екатеринбурга можно будет добраться на автобусе. Как сообщила "Уралинформбюро" начальник отдела по связям с общественностью Северного автовокзала Елена Федорова, в столицу Киргизской Республики транспорт будет отправляться каждую среду в 9.20.

За время пути (49 часов 10 минут) пассажирам придется пересечь две границы, так как автобус будет следовать до Бишкека через Казахстан. Заграничный паспорт при этом не потребуется.

"Особенность маршрута в том, что за время пути автобус нигде не будет делать остановки для высадки и посадки пассажиров. Предусмотрены только технологические стоянки", - отметили в транспортном узле.

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