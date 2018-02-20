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Казахскому алфавиту добавили буквСегодня в 12:05

Двойных.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал изменения в Указ о переходе казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Документ опубликован на сайте президента страны, передает "Уралинформбюро".

Согласно указу, в обновленном алфавите на латинице стало меньше апострофов и появились две двойные буквы.

Отмечается также, что переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу не затронет права русскоязычных жителей страны.

Указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу Назарбаев подписал 26 октября 2017 года.

Ранее по теме:
Назарбаев перевел алфавит на латиницу

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1 комментариев из 1 | смотреть все
маразм у человечества крепчает! Сегодня в 12:57

Не удивимся, если и русский язык переведут на латиницу

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