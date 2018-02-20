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"Уральские авиалинии" полетят из Владивостока в СочиСегодня в 12:14

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Через Красноярск.

"Уральские авиалинии" с 26 марта 2018 года начинают регулярные полеты по маршруту Владивосток – Красноярск – Сочи. Благодаря новым рейсам, которые будут выполняться раз в неделю, жители Сибири и Дальнего Востока смогут добраться до Сочи быстрее на три часа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Из начальной точки самолеты будут вылетать по понедельникам, а обратно возвращаться по воскресеньям. Стоимость билетов по маршруту Владивосток - Красноярк будет начинаться от 14 000 рублей, самое бюджетное место в самолете Владивосток - Сочи обойдется в 14 550 рублей, а на рейсе Красноярск - Сочи – в 10 250 рублей.

Кроме того, до 25 февраля направления из Владивостока и Красноярска в Сочи участвуют в распродаже "Билеты в лето".

Сочи – всесезонный курорт, где снежные шапки гор соседствуют с бирюзовым морем. В зависимости от времени года при посещении Сочи стоит подняться на одну из горных вершин, искупаться в море, посетить водопады на реке Агура, прогуляться в дендропарке, забраться на самый длинный навесной мост. Приятные воспоминания оставит обед с видом на горы в шале и фотография с йети на высоте 2320 метров.

Особого внимания заслуживают поющий фонтан и олимпийские объекты, которые видно даже из иллюминатора самолета. Детям будет интересно увидеть многообразие нашей страны в парке "Моя Россия" и развлечься с космическим масштабом в комплексе "Галактика".

Билеты уже в продаже, приобрести их можно в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, , по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы "Крылья".

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года услугами компании воспользовались более 8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 авиалайнеров Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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