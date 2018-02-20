За заслуги перед Средним Уралом.

Председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин получил нагрудный знак к званию "Почетный гражданин Свердловской области". Глава и основатель РМК удостоен награды за выдающиеся достижения в экономической сфере жизни общества, способствующие укреплению и развитию региона.

Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев отметил, что при содействии Алтушкина в области реализуется целый ряд крупных общественно значимых проектов – строится жилье, проводится капитальный ремонт школ и детских садов.

"Я высоко ценю участие Русской медной компании в проведении международной промышленной выставки ИННОПРОМ, в организации спортивных мероприятий, в которых принимают участие спортсмены самого высокого мирового уровня", – отметил глава региона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "Русская медная компания", кроме председателя Совета директоров предприятия, награды также получили и другие руководители РМК.

Знака отличия Свердловской области "Жизнь во благо" была удостоена председатель попечительского совета Благотворительного фонда Русской медной компании Татьяна Алтушкина.

На протяжении многих лет Благотворительный фонд РМК оказывает помощь детям с заболеваниями органов слуха и зрения, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, воспитанникам детских домов, ветеранам, малообеспеченным семьям.

Кроме того, при непосредственном участии Татьяны Алтушкиной в регионе были восстановлены крупнейшие храмы и монастыри, а в Екатеринбурге создана и успешно действует Русская классическая школа.

Также знаки отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени получили вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам РМК Олег Медведев и директор управления капитального строительства компании Юрий Филиппов.

Стоит напомнить, что в июле 2016 года знак "За заслуги перед Свердловской областью" III степени был вручен Игорю Алтушкину. В мае 2017 года Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета директоров РМК орденом Дружбы.