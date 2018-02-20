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Команда Антипинского НПЗ стала призером зимнего фестиваля ГТО Сегодня в 13:18

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В Тюмени.

Команда Антипинского НПЗ стала призером городского этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Сборная завода заняла второе место, поднявшись на одну позицию по сравнению с результатами 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, отличившийся в личном зачете оператор технологических установок цеха переработки нефти №1 Антипинского НПЗ Павел Караулов продолжил защищать честь завода уже в областном этапе конкурса. Он проходил в тюменском легкоатлетическом манеже и собрал более 180 легкоатлетов. Спортсмен сумел повторить достижения прошлого года и показал лучший результат среди участников возрастной категории 35-39 лет.

Награду сотруднику Антипинского НПЗ вручил чемпион России и Европы по биатлону, участник XVIII зимних Олимпийских игр в Нагано Павел Вавилов.

Нынешний фестиваль зимнего сезона "Готов к труду и обороне" был посвящен победе в Великой Отечественной войне. В программу состязаний вошли стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину с места, бег на лыжах и другие дисциплины.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В New Stream Group входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в холдинг входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а ее глубина в рекордные для России 98% позволила отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.

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