На дезинфекцию.

В Екатеринбурге озвучили график закрытия роддомов в 2018 году. Первым на плановую дезинфекцию закроется Областной перинатальный центр (ОПЦ). Учреждение не будет принимать рожениц с 23 февраля по 8 марта. На время закрытия ОПЦ горожанок будут возить в НИИ ОММ, передает "Уралинформбюро".

40-й роддом не будет принимать рожениц с 13 по 26 апреля. Акушерский стационар №2 Городского перинатального центра (бывший 20-й роддом) закроется на дезинфекцию с 21 мая по 3 июня.

14-й роддом будет чиститься в августе. Учреждение не будет принимать рожениц с 6 по 24 число.

Акушерский стационар №1 ГПЦ на Комвузовской закроется на дезинфекцию осенью - с 3 по 16 сентября.

График закрытия акушерского стационара НИИ ОММ на плановую дезинфекцию пока не утвержден. Возможно, его начнут чистить летом.