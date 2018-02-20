Бельгийские врачи умертвили пациента без его согласияСегодня в 12:52
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По просьбе родственников.
В Бельгии врачи провели эвтаназию больному, не заручившись его согласием. Медикам оказалось достаточно просьбы близких пациента, передает "Уралинформбюро"
По данным The Daily Mail, у пожилого мужчины была диагностирована болезнь Паркинсона и тяжелая форма деменции, поэтому он не мог сам выразить желание на уход из жизни.
О происшествии стало известно после публикации письма доктора Виллема Дистелманса из государственной комиссии по эвтаназии. Специалист и ряд его коллег считают, что данный инцидент нужно классифицировать как убийство. Однако специальная врачебная комиссия заключила, что "это был не случай незаконной эвтаназии, а скорее случай законного решения о прекращении жизни, неправильно рассмотренный врачом как эвтаназия", и отказалась передавать материалы дела прокурору для расследования.
Стоит отметить, что в Бельгии эвтаназия легализована с 2002 года.
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Охренеть.... Надоели старики, родственники могут и убрать так...вполне законным способом. Пусть только не забывают. что они сами тоже станут стариками, и их тоже могут отправить на тот свет пораньше, чтобы не надоедали. Такой обычный фашизм на бытовом уровне. Дожили, гомо сапиенсы, которые сами не заметили как стали не гомо и не сапиенсы, а просто тупые эгоисты. И этот процесс всё больше и больше набирает силу. Потом могут убирать и не совсем старых, а просто потому что муж решил, что жена у него дурочка и пребывает в той самой тяжелой стадии деменции, а он хочет молодую, ну или наоборот. А уж соседи то как возбудятся по таким поводам, это ж можно и квартирку по соседству оттяпать, соседа (ку) на убой по законным основаниям деменции и жилплощадь увеличить.
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