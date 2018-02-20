×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Бельгийские врачи умертвили пациента без его согласияСегодня в 12:52

По просьбе родственников.

В Бельгии врачи провели эвтаназию больному, не заручившись его согласием. Медикам оказалось достаточно просьбы близких пациента, передает "Уралинформбюро"

По данным The Daily Mail, у пожилого мужчины была диагностирована болезнь Паркинсона и тяжелая форма деменции, поэтому он не мог сам выразить желание на уход из жизни.

О происшествии стало известно после публикации письма доктора Виллема Дистелманса из государственной комиссии по эвтаназии. Специалист и ряд его коллег считают, что данный инцидент нужно классифицировать как убийство. Однако специальная врачебная комиссия заключила, что "это был не случай незаконной эвтаназии, а скорее случай законного решения о прекращении жизни, неправильно рассмотренный врачом как эвтаназия", и отказалась передавать материалы дела прокурору для расследования.

Стоит отметить, что в Бельгии эвтаназия легализована с 2002 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
люди, человечество опять сходит с ума?????? Сегодня в 13:05

Охренеть.... Надоели старики, родственники могут и убрать так...вполне законным способом. Пусть только не забывают. что они сами тоже станут стариками, и их тоже могут отправить на тот свет пораньше, чтобы не надоедали. Такой обычный фашизм на бытовом уровне. Дожили, гомо сапиенсы, которые сами не заметили как стали не гомо и не сапиенсы, а просто тупые эгоисты. И этот процесс всё больше и больше набирает силу. Потом могут убирать и не совсем старых, а просто потому что муж решил, что жена у него дурочка и пребывает в той самой тяжелой стадии деменции, а он хочет молодую, ну или наоборот. А уж соседи то как возбудятся по таким поводам, это ж можно и квартирку по соседству оттяпать, соседа (ку) на убой по законным основаниям деменции и жилплощадь увеличить.


ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×