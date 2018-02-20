По просьбе родственников.

В Бельгии врачи провели эвтаназию больному, не заручившись его согласием. Медикам оказалось достаточно просьбы близких пациента, передает "Уралинформбюро"

По данным The Daily Mail, у пожилого мужчины была диагностирована болезнь Паркинсона и тяжелая форма деменции, поэтому он не мог сам выразить желание на уход из жизни.

О происшествии стало известно после публикации письма доктора Виллема Дистелманса из государственной комиссии по эвтаназии. Специалист и ряд его коллег считают, что данный инцидент нужно классифицировать как убийство. Однако специальная врачебная комиссия заключила, что "это был не случай незаконной эвтаназии, а скорее случай законного решения о прекращении жизни, неправильно рассмотренный врачом как эвтаназия", и отказалась передавать материалы дела прокурору для расследования.

Стоит отметить, что в Бельгии эвтаназия легализована с 2002 года.