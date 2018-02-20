Чаще всего.

Более половины (58,3%) путешественников, отменивших запланированные поездки, сослались на проблемы со здоровьем. К такому выводу пришли специалисты "АльфаСтрахования", проанализировавшие причины отказа от перелетов среди пассажиров, купивших страховку в 2017 году.

На втором месте рейтинга оказались сложности с получением визы (23%), следом идут стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации в месте прилета или вылет (6%), суды с участием пассажира (4%).

Кроме того, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "АльфаСтрахование", планы путешественников нарушаются из-за призыва в армию (2,2%), попадания в ДТП по пути в аэропорт (2%), пропажи нужных для поездки документов (1,9%).

Пассажиры также пользуются страховкой в случае сотрудничества со следственными органами (1,7%) и сокращения на работе (0,9%).

Стоит отметить, что добровольное страхование позволяет спастись от отмены или длительной задержки рейса, порчи и потери багажа, отмены поездки, различных травм в отпуске.

По словам руководителя направления методологии департамента страхования пассажиров АО "АльфаСтрахование" Сергея Майорова, не стоит пренебрегать страховкой, полагаясь на добросовестность перевозчиков.

"Условия возврата билетов, установленные Воздушным кодексом и внутренними правилами перевозчиков, не достаточно гуманны и предусматривают лишь незначительную часть из всех возможных проблем, которые могут помешать осуществить перелет. Совершенно другое дело страховка, она покроет максимально возможное количество причин отказа от перелета", – отметил он.