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Детский омбудсмен РФ найдет всех педофилов в челябинских детдомахСегодня в 13:21

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Директора скандального учреждения уже уволили.

Генпрокуратура и специалисты аппарата детского омбудсмена России проверят челябинские детдома. Комиссия едет в регион по инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Поводом для проверки стала информация о предполагаемых надругательствах над воспитанниками одного из южноуральских детдомов, сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе аппарата омбудсмена. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних, уже задержан 51-летний житель региона. Ему предъявлено обвинение. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками соцзащиты.

"Мы намерены оценить, не являются ли обнаруженные проблемы системными, выяснить, насколько защищены дети в учреждениях региона", – сказала Анна Кузнецова.

Стоит отметить, трудовой договор с руководителем детского дома, где, как предполагается, совершались преступления, расторгнут. От работы отстранены четыре сотрудника учреждения.

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