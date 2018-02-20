Свердловский облсуд разрешил "Магниту" мусорить без оглядки на властиСегодня в 13:31
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Областные.
20 февраля Свердловский областной суд удовлетворил иск торговой сети "Магнит" к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию.
Коммерсанты оспаривали статью 15-1 областного закона об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне отведенных для этого мест.
В пресс-службе облсуда пояснили, что истец указал на то, что данная норма по сути дублирует федеральную. Более того, магазины торговой сети неоднократно штрафовали за одно и то же, но по разным статьям – Закона Свердловской области и КоАП РФ. "Представитель губернатора Свердловской области ссылался на то, что данная норма не дублирует федеральную, так как не совпадают объективные стороны правонарушения, а в случае с двойным привлечением к административной ответственности истец не был лишен возможности обратиться в суд для защиты своих прав", - отметили в инстанции.
Прокурор в этом деле поддержал "Магнит".
"Если не будет подана апелляция, то после вступления решения суда в законную силу статья 15-1 регионального закона об административных правонарушениях будет признана недействительной", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
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