ЧП произошло в конце января.

В Екатеринбурге пострадавший от взрыва подъезд многоэтажки на улице Пионеров приведут в порядок за 2 миллиона 806 тысяч рублей.

Как сообщила "Уралинформбюро" руководитель УК "Урал-СТ" Оксана Емельченко, на ремонт мест общего пользования будет потрачена 641 тысяча рублей. Подрядчики покрасят стены, побелят потолки, заменят электрику в пострадавшей секции, а также восстановят разрушенные стены двух поврежденных взрывом квартир.

Еще 2 миллиона 165 тысяч рублей компании необходимо на восстановление кладки в шахте лифта между первым и третьим этажами, а также на приобретение нового лифтового оборудования и его запуск.

"Работы по восстановлению секции и косметический ремонт в подъезде стартовали сегодня и продлятся около 10 дней. Вопрос с ремонтом лифтовой шахты и пуском лифта пока остается открытым", - добавили в компании.

ЧП произошло 25 января. В одном из подъездов дома №3 на улице Пионеров взорвались два пятилитровых газовых баллона, хранившиеся на площадке восьмого этажа. Как оказалось, жилец дома вышел ночью покурить в подъезд. Кроме него, в результате ЧП никто не пострадал. Помощь мужчине была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Взрывной волной в подъезде были повреждены внутренние стены коридора, двери трех расположенных на площадке квартир, а также пассажирский лифт.

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