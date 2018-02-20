Чтобы избежать атак беспилотников.

На территории двух российских баз в Сирии будут глушить сигналы сотовой связи. Соответствующее распоряжение подписал начальник 8-го управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, пишет РБК со ссылкой на документ.

Источник издания в Минобороны пояснил, что это связано с атаками беспилотников на Хмеймим и Тартус. По его словам, беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона.

Военный эксперт Андрей Паюсов считает, что распоряжение можно объяснить и стремлением пресечь утечки информации.

Также сообщается, что Кузнецов распорядился усилить контроль за любыми гаджетами, которые военные берут с собой в Сирию. Таможня должна будет докладывать о них в военную полицию. Идет ли речь о полном запрете на провоз мобильных телефонов, не уточняется.

Официально информацию о распоряжении глушить сотовую связь на территории военных баз в Минобороны не подтвердили, передает "Уралинформбюро".

