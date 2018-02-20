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В Кольцово проходят антитеррористические ученияСегодня в 15:22

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В преддверии ЧМ-2018.

В Екатеринбурге проходят совместные антитеррористические учения сотрудников силовых ведомств. Об этом в "Уралинформбюро" сообщили в управлении Росгвардии по Свердловской области.

Навыки предотвращения терактов правоохранители отрабатывают в аэропорту Кольцово. "В авиазуле огромное количество силовиков и машин сотрудников правоохранительных органов", - сообщили агентству очевидцы.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что проходящие в Кольцово учения никак не отразятся на работе воздушной гавани.

"В районе екатеринбургского аэропорта Кольцово, где сегодня граждане наблюдают большое количество сотрудников полиции и спецтехники, ничего криминального и опасного для людей не происходит. В данном микрорайоне органы внутренних дел совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии проводят плановые двухдневные учения, в рамках которых отрабатываются навыки взаимодействия при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе по задержанию вооруженных преступников и пресечению групповых нарушений общественного порядка", - рассказал он.

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