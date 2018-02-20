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Якоб добавил горобразу Екатеринбурга новых задачСегодня в 15:24

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Справятся ли?

Департамент образования Екатеринбурга обязали озаботиться улучшением демографической ситуации в городе. Соответствующее постановление, срок действия которого рассчитан до 2020 года, подписал глава администрации Александр Якоб, передает "Уралинформбюро".

Документ предписывает горобразу содействовать в создании детсадовских групп по присмотру и уходу за детьми, обеспечивать доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, организовывать и проводить профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием детей.

Предоставлением социальных выплат молодым семьям и улучшением жилищных условий, согласно постановлению, будет заниматься комитет по жилищной политике. Обеспечением женщин и детей доступной, своевременной и качественной медицинской помощью – горздрав.

Всего, по данным пресс-службы мэрии, в "дорожной карте" запланировано 48 мероприятий.

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