На апрель.

Авиасообщение между Москвой и Каиром возобновится в конце апреля. Об этом египетской газете Al Ahram сообщил глава компании EgyptAir Сафуат Муслим.

Ранее перевозчик планировал начать полеты в Каир из Москвы в марте этого года. По словам Сафуата Муслима, срок открытия авиасообщения между странами был перенесен на более поздний срок из-за низкого спроса.

Он также отметил, что компания готова отвезти болельщиков на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, передает "Уралинформбюро".

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено осенью 2015 года - после теракта на борту пассажирского самолета A321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В хвостовой части лайнера, когда тот был над Синайским полуостровом, произошел взрыв. Погибли 224 человека.