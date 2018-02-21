Ревизоры проверили уровень безопасности в доме на Пионеров20 февраля в 17:19
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После взрыва газовых баллонов.
20 февраля сотрудники МЧС, АО "Екатеринбурггаз" и Всероссийского добровольного противопожарного общества провели внеплановый рейд в многоэтажном доме по улице Пионеров, 3 в Екатеринбурге. В ночь на 24 января 2018 года в первом подъезде дома произошел взрыв двух пятилитровых газовых баллонов, которые кто-то из нерадивых жильцов умудрился принести на хранение в секцию подъезда.
В результате взрыва были повреждены перегородки трех квартир, произошел обрыв троса лифта. Спасатели экстренно эвакуировала 37 жителей подъезда, и только чудом никто серьезно не пострадал. С людьми на месте работали психологи МЧС. И до сих пор пожилые люди, живущие в этом доме, не могут сдержать слез, вспоминая о той страшной ночи.
Примечательно, что за две недели до взрыва в той же разрушенной секции случился пожар, при котором пострадал ребенок. Вопрос о том, кто и зачем на сей раз принес в помещение газовые баллоны, пока остается открытым. Эксперты устанавливают виновных лиц.
Сегодня инспекторы осмотрели разрушенную взрывом секцию, и проверили, как обеспечивается безопасность жителей других квартир. Сотрудники отдела пожарного надзора Кировского района инструктировали жителей о требованиях противопожарной безопасности, специалисты АО "Екатеринбурггаз" напоминали, как правильно пользоваться газовыми приборами, а специалисты ВДПО проверяли наличие тяги в вентиляционных каналах.
Жителям раздали памятки противопожарной и газовой безопасности, напомнили телефоны экстренных служб и алгоритм действий при запахе газа. Отдельное внимание было уделено недопустимости хранения в помещениях газовых баллонов. Хранить газовые баллоны нужно в специально отведенных местах, а заправлять - на специализированных газонаполнительных станциях. Для пользователей газовых баллонов "Екатеринбурггаз" разработал специальную памятку.
В ходе рейда слесарь АО "Екатеринбурггаз" Андрей Серебренников показывал, как безопасно пользоваться газовой плитой. Самая массовая ошибка потребителей газа - это оставленный в открытом состоянии кран у плиты, - говорит эксперт. Закрывать кран системы газоснабжения надо всегда, сразу же после выключения газовой плиты.
Вопиющих нарушений правил эксплуатации газовых приборов в ходе рейда не выявлено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества. Эксперты сделали собственникам двух квартир замечания относительно вентиляции и антисанитарного состояния плиты.
Отметим, что газовики и сотрудники МЧС регулярно проводят совместные рейды в целях усиления мер пожарной и газовой безопасности. В феврале внеплановые профилактические акции состоялись в Октябрьском, Ленинском и Кировском районах Екатеринбурга.
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