Прямыми рейсами.

"Уральские авиалинии" с 15 марта начнут летать в Рим и Париж. Прямые рейсы из Екатеринбурга будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, пассажиры смогут приобрести билеты по цене от 11 500 рублей в одну сторону и от 23 000 рублей туда – обратно (возможны изменения в зависимости от курса валют).

Сделать выбор между красивейшими столицами Европы непросто, ведь каждая из них является средоточием известных достопримечательностей, музеев, домов моды, элитных ресторанов. Также обе столицы ежегодно проводят массу интересных фестивалей и выставок.

В марте туристы смогут посетить Rock the Pistes Festival 2018 в Шабли или музыкальный фестиваль во французских Альпах Snowboxx Avoriaz 2018. В первых числах апреля Рим будет встречать весну ежегодным фестивалем Festa della Primavera. Гости города увидят, как традиционно украшается сотнями горшков ярко-розовой азалии ступеньки испанской лестницы, берущей начало от площади di Spagna и устремляющейся на холм к церкви Trinita dei Monti.

Кроме того, 21 апреля Вечный город отмечает свой день Рождения и устраивает грандиозное шоу гладиаторов в Колизее, торжественный парад и фейерверки для жителей и гостей города.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года услугами компании воспользовались более 8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 авиалайнеров Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).