В 2017 году.

Количество ДТП на дорогах Свердловской области в 2017 году снизилось на 14%. Об этом на заседании правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения сообщил начальник УГИБДД по Среднему Уралу Юрий Дёмин.

Также за год на 13% уменьшилось число жертв аварий. Среди причин ДТП по-прежнему лидируют несоблюдение очередности проезда, выезд на "встречку", проезд на запрещающий сигнал светофора.

На 17 % сократилось число происшествий с участием детей и почти вдвое - детская смертность на дорогах. Последнему поспособствовало решение по организованной перевозке школьников, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Для повышения безопасности движения в области решается вопрос установки фото- и видеокамер на железнодорожных переездах.