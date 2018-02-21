×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале стало на 14% меньше ДТП20 февраля в 18:25

  • Текст

В 2017 году.

Количество ДТП на дорогах Свердловской области в 2017 году снизилось на 14%. Об этом на заседании правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения сообщил начальник УГИБДД по Среднему Уралу Юрий Дёмин.

Также за год на 13% уменьшилось число жертв аварий. Среди причин ДТП по-прежнему лидируют несоблюдение очередности проезда, выезд на "встречку", проезд на запрещающий сигнал светофора.

На 17 % сократилось число происшествий с участием детей и почти вдвое - детская смертность на дорогах. Последнему поспособствовало решение по организованной перевозке школьников, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Для повышения безопасности движения в области решается вопрос установки фото- и видеокамер на железнодорожных переездах.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×