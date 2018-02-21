Южноуральских школьников отправили на вынужденные каникулы20 февраля в 19:24
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В 4 муниципальных образованиях.
Из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты школы в 4 муниципальных образованиях Южного Урала: Октябрьском, Катав-Ивановском, Саткинском и Верхнеуфалейском. Еще в 10 челябинских городах учебный процесс приостановлен частично. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в 38 школах области по домам распущены начальные классы, закрыты 5 групп в пяти детских садах, а также 2 группы в среднем профессиональном учреждении.
С 12 по 18 февраля на Южном Урале было зарегистрировано 31154 случая ОРВИ - на 8% больше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован в 25 муниципальных образованиях области. Чаще всего вирус валит с ног взрослых и школьников. При этом рост заболеваемости ОРВИ пока ниже порогового на 2,7%.
В столице Южного Урала за этот период зарегистрировано 12657 случаев ОРВИ. Показатель выше уровня предыдущей недели на 8% и ниже уровня эпидпорога на 16%.
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