Ему грозит 5-тысячный штраф.

Сотрудники Госавтоинспекции поймали мужчину, который переделал дорожный знак у стадиона "Екатеринбург Арена" в строку из песни Александра Розенбаума.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, шутника искали пять дней. Им оказался безработный 30-летний житель Екатеринбурга. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

По данной статье любителю Розенбаума грозит 5-тысячный штраф. Свою вину екатеринбуржец признал.



Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу