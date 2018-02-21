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В столице Урала поймали переделавшего дорожный знак любителя Розенбаума20 февраля в 20:16

  • Текст

Ему грозит 5-тысячный штраф.

Сотрудники Госавтоинспекции поймали мужчину, который переделал дорожный знак у стадиона "Екатеринбург Арена" в строку из песни Александра Розенбаума.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, шутника искали пять дней. Им оказался безработный 30-летний житель Екатеринбурга. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

По данной статье любителю Розенбаума грозит 5-тысячный штраф. Свою вину екатеринбуржец признал.


Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

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