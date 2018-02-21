Подмененная в роддоме челябинка требует 10 миллионов рублейСегодня в 09:01
- Текст
С перинатального центра и двух министерств.
Жительница Челябинска Екатерина Туганoва, которую 30 лет назад из-за ошибки акушерки отдали в другую семью, подала в суд на перинатальный центр, Минфин и Минздрав РФ. Подмененная в роддоме женщина требует выплатить ей в качестве моральной компенсации 10 миллионов рублей, сообщают местные СМИ.
Ранее в суд с подобным иском уже обращалась неродная мать Екатерины. Зоя Туганова требовала 10 миллионов с областного перинатального центра, региональных министерства здравоохранения и правительства, а также Минфина и Минздрава России. На полученные деньги она планировала купить жилье родной дочери, чтобы та вместе с детьми могла перебраться к ней поближе. Однако Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск матери лишь частично, постановив федеральному Минфину выплатить женщине только 1 миллион рублей.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", история с подменой младенцев вскрылась в 2017 году. Оказалось, что двух девочек перепутали в областном роддоме Челябинска. С 1987 года их мамы воспитывали неродных дочерей. По словам Зои Тугановой, она долгое время подозревала неладное и помнила женщину, с которой была в одно время в роддоме. В итоге она нашла ее дочь в соцсетях, провела анализ ДНК и убедилась в своей правоте.
Жизнь девочек, выросших в неродных семьях, сложилась по-разному. Катю Туганову с детства окружали любовь и забота, а вот Люции Тулигеновой повезло меньше. Девочка была непохожа на родителей, муж подозревал жену в измене, часто ругался, из-за чего мать Люции начала пить. Позже отца девочки посадили в тюрьму за убийство, а мать лишили родительских прав за пьянство. Ребенок в итоге оказался в детском доме.
Ранее по теме:
Перепутанные в роддоме младенцы обойдутся Минфину в миллион
Минфин заплатит миллион за подмену ребенка в роддоме Челябинска
Суд Челябинска рассмотрит дело о подмене младенцев в роддоме
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:50
Парк авиакомпании flydubai пополнится 7 новыми самолетами
Среди них - Boeing 737 MAX 9.Сегодня в 17:48
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.Сегодня в 17:28
На Среднем Урале закончились автомобильные номера
Новые.Сегодня в 17:15
Молодежь Роспана защитила планы по развитию компании
На научно-технической конференции.Сегодня в 17:02
20 свердловских медучреждений станут "бережливыми"
В 2018 году.Сегодня в 16:51
Тагильчанин оставлял алкоголиков без квартир
И получил условный срок.Сегодня в 16:47
Росгвардии разрешили взять под охрану Куйвашева
Если сам попросит.Сегодня в 16:40
В Тюменской области нашли виновника распространения африканской чумы
Среди свиней.Сегодня в 16:17
Дом на Уралмаше с обрушившимся потолком признали пригодным для жилья
Покинули свои квартиры только две семьи.Сегодня в 16:05
В свердловском ЗакСо проверят депутатов с "забракованными" декларациями
Вызванных на ковер в прокуратуру.Сегодня в 15:59
Екатеринбургские дети с "липовой" пропиской не попали в школы
Куда так рвались родители.Сегодня в 15:44
На выплаты многодетным свердловчанам потратят 108 миллионов
С тройняшками - без очереди!Сегодня в 15:38
Свердловские депутаты "подгонят" строителей второй очереди Hyatt рублем
Гостиницы получат налоговые льготы.Сегодня в 15:34
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.Сегодня в 15:18
Власти Екатеринбурга пустили под снос ларьки у "Таганского ряда"
Их признали самовольными.
Главные новости
- Сегодня в 17:28На Среднем Урале закончились автомобильные номера
- Сегодня в 15:59Екатеринбургские дети с "липовой" пропиской не попали в школы
- Сегодня в 15:34Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
- Сегодня в 15:13В Екатеринбурге стартовал суд по делу о "цыганской бойне"
- Сегодня в 13:19В воздухе свердловских городов превышено содержание вредных веществ
Аналитика
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.
Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"
Вопросами про стыд и патриотизм.