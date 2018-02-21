С перинатального центра и двух министерств.

Жительница Челябинска Екатерина Туганoва, которую 30 лет назад из-за ошибки акушерки отдали в другую семью, подала в суд на перинатальный центр, Минфин и Минздрав РФ. Подмененная в роддоме женщина требует выплатить ей в качестве моральной компенсации 10 миллионов рублей, сообщают местные СМИ.

Ранее в суд с подобным иском уже обращалась неродная мать Екатерины. Зоя Туганова требовала 10 миллионов с областного перинатального центра, региональных министерства здравоохранения и правительства, а также Минфина и Минздрава России. На полученные деньги она планировала купить жилье родной дочери, чтобы та вместе с детьми могла перебраться к ней поближе. Однако Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск матери лишь частично, постановив федеральному Минфину выплатить женщине только 1 миллион рублей.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", история с подменой младенцев вскрылась в 2017 году. Оказалось, что двух девочек перепутали в областном роддоме Челябинска. С 1987 года их мамы воспитывали неродных дочерей. По словам Зои Тугановой, она долгое время подозревала неладное и помнила женщину, с которой была в одно время в роддоме. В итоге она нашла ее дочь в соцсетях, провела анализ ДНК и убедилась в своей правоте.

Жизнь девочек, выросших в неродных семьях, сложилась по-разному. Катю Туганову с детства окружали любовь и забота, а вот Люции Тулигеновой повезло меньше. Девочка была непохожа на родителей, муж подозревал жену в измене, часто ругался, из-за чего мать Люции начала пить. Позже отца девочки посадили в тюрьму за убийство, а мать лишили родительских прав за пьянство. Ребенок в итоге оказался в детском доме.

Ранее по теме:

Перепутанные в роддоме младенцы обойдутся Минфину в миллион

Минфин заплатит миллион за подмену ребенка в роддоме Челябинска

Суд Челябинска рассмотрит дело о подмене младенцев в роддоме