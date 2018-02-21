×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Подмененная в роддоме челябинка требует 10 миллионов рублейСегодня в 09:01

  • Текст

С перинатального центра и двух министерств.

Жительница Челябинска Екатерина Туганoва, которую 30 лет назад из-за ошибки акушерки отдали в другую семью, подала в суд на перинатальный центр, Минфин и Минздрав РФ. Подмененная в роддоме женщина требует выплатить ей в качестве моральной компенсации 10 миллионов рублей, сообщают местные СМИ.

Ранее в суд с подобным иском уже обращалась неродная мать Екатерины. Зоя Туганова требовала 10 миллионов с областного перинатального центра, региональных министерства здравоохранения и правительства, а также Минфина и Минздрава России. На полученные деньги она планировала купить жилье родной дочери, чтобы та вместе с детьми могла перебраться к ней поближе. Однако Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск матери лишь частично, постановив федеральному Минфину выплатить женщине только 1 миллион рублей.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", история с подменой младенцев вскрылась в 2017 году. Оказалось, что двух девочек перепутали в областном роддоме Челябинска. С 1987 года их мамы воспитывали неродных дочерей. По словам Зои Тугановой, она долгое время подозревала неладное и помнила женщину, с которой была в одно время в роддоме. В итоге она нашла ее дочь в соцсетях, провела анализ ДНК и убедилась в своей правоте.

Жизнь девочек, выросших в неродных семьях, сложилась по-разному. Катю Туганову с детства окружали любовь и забота, а вот Люции Тулигеновой повезло меньше. Девочка была непохожа на родителей, муж подозревал жену в измене, часто ругался, из-за чего мать Люции начала пить. Позже отца девочки посадили в тюрьму за убийство, а мать лишили родительских прав за пьянство. Ребенок в итоге оказался в детском доме.

Ранее по теме:
Перепутанные в роддоме младенцы обойдутся Минфину в миллион
Минфин заплатит миллион за подмену ребенка в роддоме Челябинска
Суд Челябинска рассмотрит дело о подмене младенцев в роддоме

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×