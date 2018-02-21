В печати, сети и местах продаж.

Рекламу электронных сигарет и вейпов могут разрешить в местах их продаж, газетах и журналах и Интернете. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг России. Документ приравнивает рекламные сообщения к информации о БАДах, пишут "Известия".

По данным Минпромторга, не существует исследований, подтверждающих вред или его отсутствие от использования вейпов. Однако реклама этой продукции должна быть законодательно ограничена. Коммерческие сообщения не должны обращаться к некурящим и детям. В Минздраве РФ считают, что реклама вейпов должна быть приравнена к рекламе сигарет.

Ранее Минпромторг подготовил законопроект о запрете жидкостей для вейпов с большим содержанием никотина, передает "Уралинформбюро".

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