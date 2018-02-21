Холодать начнет с выходных.

Погода готовит новый сюрприз жителям Урала. В ближайшие дни в округе резко похолодает. В Югре Госавтоинспекция уже предупредила водителей и пешеходов о возможных проблемах на дорогах из-за гололеда и снегопада, передает "Уралинформбюро".

По данным Уральского гидродрометцентра, в Ханты-Мансийске в эти выходные столбики термометров днем опустятся до минус 22-25 градусов, ночью до минус 28-30 градусов. Будет идти снег, ветер при этом будет со скоростью три метра в секунду.

Начало рабочей недели в столице Югре также будет морозным. В понедельник температура воздуха днем будет в районе минус 25 градусов, ночью - минус 30.

Холодный уикенд ждет и екатеринбуржцев. В столице Урала днем в субботу и воскресенье будет минус 12-13 градусов, а ночью ожидаются 20-градусные морозы. Осадков при этом не ожидается.

Холодными ночи также будут и в начале следующей недели (минус 18-22 градуса).

В столице Южного Урала в эти выходные днем будет около минус 11 градусов, ночью - минус 23-24 градуса. Мерзнуть по ночам челябинцы будут и в начале новой рабочей недели - столбики термометра там будут показывать минус 21-22 градуса.