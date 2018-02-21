В Putin Team прибыло красоты.

"Мисс Россия-2015" екатеринбурженка София Никитчук вступила в Putin Team. Об этом уральская красавица написала на своих страницах в социальных сетях, передает "Уралинформбюро".

"В нашей стране я вижу четкую стабильность и ясность человеческих ценностей - для меня это очень важно! Именно поэтому теперь я являюсь частью Putin Team! Ведь именно главные идеи движения напрямую совпадают с моими ценностями: самораскрытие, духовный рост, искренность, постоянное достижение целей и, конечно же, поддержка и помощь", – написала Никитчук (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

По мнению девушки, одна главных задач движение – безвозмездное добро. "Мисс Россия" рада, что Владимир Путин объявил 2018 год годом волонтеров.

Движение Putin Team организовано форвардом хоккейного клуба Washington Capitals Александром Овечкиным. Ранее в него вступили "уральский пельмень" Андрей Рожков, хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук, шахматист Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, певица Зара, актриса Анастасия Заворотнюк и другие.

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