Зайдут со стороны экологии.

Автомобилистов, паркующих своих "железных коней" на газонах уральской столицы, ждет новое наказание. Как сообщил депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев, на очередном заседании муниципального парламента народные избранники намерены рассмотреть поправки в правила содержания зеленых насаждений в мегаполисе. Внесение изменений позволит городу штрафовать так называемых "гряземесов" за нарушение санитарного или экологического законодательства. Правда, практика по этому вопросу еще не сформирована.

"Вместо формулировки "парковка на газонах запрещена" в муниципальных правилах появится "запрещено уничтожать зеленые насаждения с использованием автотранспорта", - написал Вихарев на своей странице в Facebook.

Идея с новыми штрафами для "гряземесов" принадлежит председателю комитета по благоустройству мэрии Екатеринбурга Тамаре Благодатковой. Чиновница предложила такой вариант наказания для нерадивых автомобилистов после того, как 16 февраля 2018 года в суде была оспорена норма областного закона, на основе которой водителям выписывались штрафы за стоянку на объектах благоустройства. Это была уже третья попытка властей наказать автолюбителей, оставляющих своих "железных коней" на газонах.

Первым незаконность выписки штрафов за стоянку на газоне доказал Александр Ерошкин. В 2014 году в Дегтярске он был наказан за данное нарушение по п.1 ст.19-1 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области". Мужчина опротестовал штраф, заявив, что региональный законодатель не имеет права самостоятельно устанавливать ответственность за нарушения, касающиеся области дорожного движения, поскольку этот вопрос находится в компетенции федеральных властей. Служители Фемиды встали на сторону истца и отменили пункт регионального закона. В марте 2016 года данное решение вступило в силу. Однако отмена статьи областного закона не дала волю екатеринбургским автомобилистам. Чиновники продолжили штрафовать собственников "железных коней" за стоянку на газонах ссылаясь на Правила благоустройства Екатеринбурга и ст.17 областного закона "Об административных правонарушениях", предусматривающую санкции за нарушение указанных Правил.

Вскоре заваленный жалобами водителей комитет по защите прав автовладельцев (КЗПА) потребовал в облсуде признать недействительными правила благоустройства Екатеринбурга и положение закона регионального закона "Об административных правонарушениях" и выиграл дело. В декабре 2016 года служители Фемиды вынесли соответствующий вердикт.

Однако депутаты свердловского Заксобрания признали недействующей норму регионального закона "Об административных правонарушениях" только летом 2017 года, так как пытались обжаловать вердикт в Верховном суде РФ, но тот оставил решение свердловских коллег без изменений.

Впрочем, судебные неудачи не остановили депутатов, в ноябре 2017 года они приняли новый закон, предусматривающий штрафы для "гряземесов", предусмотрительно заменив в нем слово "газон" на "объекты благоустройства", что вызвало очередную волну негодования среди автовладельцев, передает "Уралинформбюро".

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