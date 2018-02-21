Для автомобилистов.

Движение транспорта по улице Горького в Екатеринбурге закроют с 26 февраля по 6 марта из-за строительства канализационной сети. Работы будут вестись у дома №14.

Закрытый участок можно будет объехать по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя, сообщили ''Уралинформбюро'' в пресс-службе администрации города.

После завершения работ строители должны будут восстановить элементы благоустройства.