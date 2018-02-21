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Из мозга тюменца вырезали опухоль размером с теннисный мячСегодня в 11:39

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Операция длилась несколько часов.

Хирурги тюменской ОКБ №2 провели многочасовую операцию, чтобы сохранить полноценную жизнь 33-летнего пациента.

Мужчина был госпитализирован после эпилептического припадка в бессознательном состоянии. Выяснилось, что в теменной и затылочной долях головного мозга разрослась 7-сантиметровая опухоль. Была диагностирована "глиома". Особенность этой разновидности опухоли в том, что границу между ней и здоровой тканью определить крайне сложно, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Опухоль находилась в функционально значимых долях мозга. Важно было сохранить окружающие мозговые ткани, иначе пациента могло парализовать", – отметил заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ №2 Дмитрий Воробьев.

Удаляли глиому с помощью нейрофизиологического мониторинга. Он позволяет отслеживать состояние центральной и периферической нервной системы.

Новообразование удалось убрать полностью. Через 12 дней после операции тюменца выписали.

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