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Трудовую деятельность россиян "оцифруют" в 2020 годуСегодня в 11:38

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Надеются в Минтруде.

С 1 января 2020 года в России планируют ввести электронные трудовые книжки. Об этом в ходе практической конференции на площадке Торгово-промышленной палаты России заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова, передает "Финмаркет".

Электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина. Она будет формироваться за счет данных о работнике, которые работодатель сейчас передает в информационную систему Пенсионного фонда России.

Переход на цифровую систему, как предполагается, облегчит получение различных государственных и муниципальных услуг, поскольку россиянам не нужно будет предоставлять сведения о своей трудовой деятельности. Новый порядок регламентирует, что все госорганы должны будут получать информацию из электронной трудовой книжки в режиме реального времени, передает "Уралинформбюро".

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