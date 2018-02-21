Прямыми рейсами.

Авиакомпания "Победа" с 25 марта 2018 года запускает прямые рейсы по маршруту Екатеринбург-Краснодар. Они будут выполняться на Boeing-737 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта Кольцово, вылет из Екатеринбурга запланирован на 05.10, прилет в Краснодар – на 6.10. В обратную сторону самолет отправляется в 00.50, а прибывает в столицу Урала в 05.40. Время в пути составит около трех часов.

В 2017 году Краснодар с пассажиропотоком в 34 000 человек вошел в ТОП-15 самых популярных внутренних направлений полетов из Кольцово.

Стоит отметить, что Краснодар стал третьим городом юга России, куда из Екатеринбурга летает "Победа". Кроме столицы Кубани, авиакомпания выполняет рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону. С вводом нового направления общее количество рейсов перевозчика из Екатеринбурга на российский юг вырастет до 10 в неделю.