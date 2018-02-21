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В общественных местах Среднего Урала появятся дефибрилляторыСегодня в 13:03

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В ближайшее время.

Первая партия портативных дефибрилляторов АНД-А15 вскоре поступит для оснащения машин скорой помощи, ГИБДД и пожарной охраны, а также в различные учреждения Среднего Урала. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Предполагается, что приборы неотложной кардиологической помощи также будут установлены в общественных местах. Эта идея принадлежит директору Уральского института кардиологии, главному кардиологу областного минздрава Яну Габинскому. Проект поддержал губернатор Евгений Куйвашев.

Серийным производством приборов с декабря 2017 года занимается Уральский оптико-механический завод, заключивший контракт с институтом кардиологии на поставку 90 дефибрилляторов на сумму 6,5 миллиона рублей. Прибор весит всего 2,65 килограмма, безопасен и прост в эксплуатации, им могут пользоваться как взрослые, так и дети, подчеркнули в департаменте.

Аппарат, по мнению Габинского, способен совершить революцию, став спасением для тысяч уральцев. "Хорошо известна статистика европейских стран: в случае внезапной остановки сердца в местах массового скопления людей выживаемость без дефибриллятора составляет 5%, с дефибриллятором - 75%".

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