В общественных местах Среднего Урала появятся дефибрилляторыСегодня в 13:03
- Текст
В ближайшее время.
Первая партия портативных дефибрилляторов АНД-А15 вскоре поступит для оснащения машин скорой помощи, ГИБДД и пожарной охраны, а также в различные учреждения Среднего Урала. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Предполагается, что приборы неотложной кардиологической помощи также будут установлены в общественных местах. Эта идея принадлежит директору Уральского института кардиологии, главному кардиологу областного минздрава Яну Габинскому. Проект поддержал губернатор Евгений Куйвашев.
Серийным производством приборов с декабря 2017 года занимается Уральский оптико-механический завод, заключивший контракт с институтом кардиологии на поставку 90 дефибрилляторов на сумму 6,5 миллиона рублей. Прибор весит всего 2,65 килограмма, безопасен и прост в эксплуатации, им могут пользоваться как взрослые, так и дети, подчеркнули в департаменте.
Аппарат, по мнению Габинского, способен совершить революцию, став спасением для тысяч уральцев. "Хорошо известна статистика европейских стран: в случае внезапной остановки сердца в местах массового скопления людей выживаемость без дефибриллятора составляет 5%, с дефибриллятором - 75%".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:50
Парк авиакомпании flydubai пополнится 7 новыми самолетами
Среди них - Boeing 737 MAX 9.Сегодня в 17:48
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.Сегодня в 17:28
На Среднем Урале закончились автомобильные номера
Новые.Сегодня в 17:15
Молодежь Роспана защитила планы по развитию компании
На научно-технической конференции.Сегодня в 17:02
20 свердловских медучреждений станут "бережливыми"
В 2018 году.Сегодня в 16:51
Тагильчанин оставлял алкоголиков без квартир
И получил условный срок.Сегодня в 16:47
Росгвардии разрешили взять под охрану Куйвашева
Если сам попросит.Сегодня в 16:40
В Тюменской области нашли виновника распространения африканской чумы
Среди свиней.Сегодня в 16:17
Дом на Уралмаше с обрушившимся потолком признали пригодным для жилья
Покинули свои квартиры только две семьи.Сегодня в 16:05
В свердловском ЗакСо проверят депутатов с "забракованными" декларациями
Вызванных на ковер в прокуратуру.Сегодня в 15:59
Екатеринбургские дети с "липовой" пропиской не попали в школы
Куда так рвались родители.Сегодня в 15:44
На выплаты многодетным свердловчанам потратят 108 миллионов
С тройняшками - без очереди!Сегодня в 15:38
Свердловские депутаты "подгонят" строителей второй очереди Hyatt рублем
Гостиницы получат налоговые льготы.Сегодня в 15:34
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.Сегодня в 15:18
Власти Екатеринбурга пустили под снос ларьки у "Таганского ряда"
Их признали самовольными.
Главные новости
- Сегодня в 17:28На Среднем Урале закончились автомобильные номера
- Сегодня в 15:59Екатеринбургские дети с "липовой" пропиской не попали в школы
- Сегодня в 15:34Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
- Сегодня в 15:13В Екатеринбурге стартовал суд по делу о "цыганской бойне"
- Сегодня в 13:19В воздухе свердловских городов превышено содержание вредных веществ
Аналитика
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.
Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"
Вопросами про стыд и патриотизм.