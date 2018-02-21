Второй день подряд.

В двух городах Свердловской области по состоянию на 21 февраля зафиксировано превышение загрязняющих веществ в воздухе. По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме увеличена концентрация диоксида азота, сообщает "Уралинформбюро".

Днем ранее превышение того же вещества отмечалось в Верхней Пышме и Екатеринбурге.

Уральское УГМС не объявляло предупреждений об атмосферном загрязнении.