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В воздухе свердловских городов превышено содержание вредных веществСегодня в 13:19

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Второй день подряд.

В двух городах Свердловской области по состоянию на 21 февраля зафиксировано превышение загрязняющих веществ в воздухе. По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме увеличена концентрация диоксида азота, сообщает "Уралинформбюро".

Днем ранее превышение того же вещества отмечалось в Верхней Пышме и Екатеринбурге.

Уральское УГМС не объявляло предупреждений об атмосферном загрязнении.

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