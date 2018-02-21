Катая его на тюбинге.

В Челябинской области 12-летний мальчик госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника после катания на тюбинге. Его отец привязал "ватрушку" к машине и устроил сыну экстремальное развлечение. Мальчик вылетел с санок и ударился головой об дерево. В данный момент за жизнь ребенка борется бригада нейрохирургов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе выросли случаи детского травматизма, связанного с халатностью взрослых. Если в ноябре-декабре прошлого года с подобными травмами за сутки обращалось 8-9 человек, то в феврале этот показатель вырос до 20.

"Подавляющее большинство несчастных случаев с детьми – так или иначе вина взрослых, особенно когда дело касается малышей", - отметила начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Эльвира Домрачева. Она напомнила, что родители должны делать все, чтобы обезопасить детей, а не добавлять рисков.