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Власти Екатеринбурга пустили под снос ларьки у "Таганского ряда"Сегодня в 15:18

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Их признали самовольными.

Ларьки, выстроившиеся под боком у ТЦ "Таганский ряд", будут демонтированы. Соответствующее постановление выпустила администрация Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".

Под снос определили конструкции, расположенные вдоль Теплоходного проезда между улицами Техническая и Минометчиков, на протяженности 157 метров. Их мэрия признала самовольными.

Помимо этого будет демонтировано временное сооружение на Билимбаевской, 5/1.

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